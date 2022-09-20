أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام رجل طائر بتوصيل طلبات في المملكة العربية السعودية.

على غرار الرجل الطائر.. مقطع متداول في #السعودية لعامل توصيل يطير لتسليم طلبية#العربية pic.twitter.com/vbRRfju8K4 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 19, 2022

الرجل الطائر في المملكة

وأوضح مقطع الفيديو المتداول، رجلاً يقوم بالتوصيل للطلبات باستخدام محرك للطيران وينتقل من برج إلى آخر لتسليم طلبية، بينما لم تتضح تفاصيل بشأن شركة التوصيل، أو تحديد موقع التوصيل.

ويعيد المقطع المتداول، إلى الأذهان استخدام بعض المطاعم حول العالم للطائرات من دون طيار لتوصيل البيتزا وطلبات الطعام، حيث تحدد موقع الزبائن عبر نظام تحديد المواقع GPS وكاميرات الفيديو لضمان وصولها للمستلم الصحيح في فترة قصيرة قد تقل عن ربع ساعة للتوصيل.