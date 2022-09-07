دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مبادرة معالجة التشوه البصري عبر الفن التشكيلي، للجنة شباب المذنب بالشراكة مع بلدية المحافظة، التي ينفذها عدد من الفنانين والفنانات المهتمين بالفن التشكيلي، على الطريق الرئيسي بالمحافظة بحضور عدد من المسؤولين.

12 مشاركًا في المبادرة

وشارك بالمبادرة 12 عضوًا لمعالجة التشوه البصري من خلال تسخير مهاراتهم الفنية والإبداعية على أسوار الميادين بالمحافظة.

وأبدى أمير القصيم تقديره للفنانين والفنانات المشاركين بهذه المبادرة، مشيراً إلى أنه يدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في معالجة التشوه البصري.