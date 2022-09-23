أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مسيرة اليوم الوطني الـ92 بتنظيم إمارة المنطقة والأمانة وشرطة القصيم ومشاركة أكثر من 30 جهة حكومية على طريق الملك سلمان بمدينة بريدة.

فيديو | أمير القصيم⁩ يطلق مسيرة بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية احتفالا بـ #اليوم_الوطني_السعودي#الإخبارية pic.twitter.com/cS418njUxk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 23, 2022

مسيرة اليوم الوطني

ودشن الأمير فيصل مسيرة اليوم الوطني التي انطلقت بعرض موسيقي وطني وعدد من الفرق الاستعراضية والسيارات الكلاسيكية والهجن، بمشاركة أكثر من 150 رجل أمن، وفصائل من طلاب مدينة التدريب العسكرية بالمنطقة، وأكثر من 30 جهة حكومية، بالإضافة إلى السيارات الكلاسيكية ودراجو القصيم.

كما تخلل ذلك قصائد شعرية، وذلك على طريق الملك سلمان ببريدة.

تقديم الشكر

وقدم أمير القصيم شكره لأمانة وشرطة المنطقة والجهات واللجان المشاركة كافة في مسيرة اليوم الوطني، احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة على الجميع.

حضر تدشين المسيرة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الشؤون الأمنية بإمارة القصيم فهد العبدالقادر والوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عسم الرمضي وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومديرو الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة.