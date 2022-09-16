لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم وفقد أربعة آخرون وأُصيب 50 شخصًا، بعد هطول أمطار غزيرة في وسط إيطاليا، مما تسبب في فيضانات كارثية في غضون ساعتين فقط.

ووصفت السلطات الوضع بأنه أشبه بقنبلة مائية مفاجئة أدت إلى غمر شوارع عدة بلدات في مقاطعتي أنكونا وبيزارو-أوربينو، وقال عمدة بلدة سيرا سانت أبونديو، لودوفيكو كافيرني، لإذاعة راي الإيطالية: كان الأمر أشبه بزلزال.

وتدافع العشرات من السكان في إيطاليا على أسطح المنازل أو على الأشجار في انتظار فرق الإنقاذ بعد أن دمرت الفيضانات القوية الأبواب واجتاحت المباني والجراجات.

وفي إحدى المدن، دفع الاندفاع القوي للمياه بسيارة إلى شرفة أحد السكان، بينما تحطمت المركبات المتوقفة في أماكن أخرى فوق بعضها في الشوارع، وتكافح فرق الإنقاذ حاليًا لإزالة جذوع وفروع الأشجار المتهدمة أثناء بحثهم عن أشخاص ربما دفنهم الحطام.

وتسبب الفيضان في فقدان 4 أشخاص منهم طفل جرفته المياه من بين ذراعي والدته بسبب تدفق المياه في بلدة باربرا.

وتم نشر أكثر من 300 شخص من فرق الإنقاذ في المنطقة، مع لقطات تظهره المياه تصل إلى الخصر، بينما قام آخرون باستخدام زوارق مطاطية لجمع الناجين على طول طريقهم.

وقال رجال الإطفاء إنه تم إنقاذ عشرات الأشخاص الذين حوصروا في السيارات أو صعدوا إلى أسطح المنازل أو الأشجار هربًا من ارتفاع منسوب مياه الفيضانات، كما تم نشر طائرات هليكوبتر لنقل الناس إلى بر الأمان في المدن النائية.

لم تتمكن الشرطة في بلدة ساسوفيراتو من الوصول إلى رجل محاصر في سيارة، فمدت له فرعًا طويلًا، أمسك به قبل أن يتم سحبه إلى بر الأمان.

الفيضانات تضرب مدن إيطاليا السياحية

وضربت بعض أسوأ فيضانات بلدة سينيغاليا الساحلية، بينما غمرت المياه بلدات صغيرة في التلال بالقرب من مدينة أوربينو السياحية.