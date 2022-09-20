استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ذكريات مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات بطولة كأس العالم 1994.

منتخب السعودية أبهر العالم كله في كأس العالم فيفا 1994 بقيادة المميز فؤاد أنور🇸🇦🔥 الأخضر السعودي كاد يفجر مفاجأة كبيرة جدًا أمام منتخب هولندا المدجج بنجوم ككومان، بيركامب وريكارد 🇳🇱💫@FuadAnwar06 | @saudiFF — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 20, 2022

تألق الأخضر

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، مقطع فيديو لأبرز لقطات مباراة السعودية ضد هولندا في مونديال 1994، والتي شهدت تألقًا لافتًا من النجم فؤاد أنور.

وعلق على الفيديو قائلًا: “منتخب السعودية أبهر العالم كله في كأس العالم فيفا 1994 بقيادة المميز فؤاد أنور.. الأخضر السعودي كاد يفجر مفاجأة كبيرة جدًا أمام منتخب هولندا المدجج بنجوم ككومان، بيركامب وريكارد”.

وشارك الأخضر في نهائيات كأس العالم 1994 للمرة الأولى في تاريخه، وظهر بشكل مميز، على الرغم من تواجده في مجموعة صعبة تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب، وتأهل لدور الـ16، ولكنه خسر ضد السويد.

المنتخب بمونديال 2022

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.