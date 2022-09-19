سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد من الجار نادي أتلتيكو مدريد، وذلك بعد فوز الريال بهدفين لهدف في ديربي مدريد أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وكان بيدرو برافو رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان سخر من اللاعب البرازيلي قبل الديربي قائلًا له: ” لا ترقص مثل القرد، عليك أن تحترم مشاعر الآخرين”.

كما قال كوكي لاعب أتلتيكو مدريد لـ جونيور: ” إذا سجل هدفًا واحتفل برقصه ستكون مشكلة كبيرة”.

بعد الفوز رد جونيور قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” يبقى كل شيء على حاله”، وهي واحدة من أشهر الأغنيات الخاصة بجماهير ريال مدريد عند مواجهة أتلتيكو وفي إشارة منه إلى تفوق الريال تاريخيًا على الجار أتلتيكو مدريد.

كما أضاف جونيور: ” بكوا في لشبونة وبكوا مجددًا في ميلانو”، في إشارة منه لفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب الأتلتيكو في مدينة لشبونة البرتغالية عام 2014 وفي مدينة ميلانو الإيطالية عام 2016.

فينيسيوس جونيور يحتفل على طريقته المفضلة

وكان فينيسيوس جونيور ظهر وهو يحتفل راقصًا بهدفي زميليه البرازيلي رودريجو والأوروجوياني فريدريكو فالفيردي خلال المباراة.

وبدأ ديربي أتلتيكو مدريد ضد الريال الذي أُقيم على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو” بشكل سريع، وضغط أصحاب الأرض؛ ولعب فيليبي رأسية قوية مرت أعلى مرمى الحارس تيبو كورتوا عند الدقيقة السادسة.

وسدد يانيك كارسكو كرة قوية تألق كورتوا وحولها إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 12، ومرت تسديدة كوندوجبيا بجوار قائم عند الدقيقة 17، وجاء أول تهديد للمرينغي عند الدقيقة 18 عندما سجل رودريجو هدف التقدم بعد تمريرة من تشواميني.

وواصل كورتوا تألقه وتصدى لتسديدة أنطوان جريزمان عند الدقيقة 25، وأطلق فينيسيوس جونيور تسديدة قوية ارتطمت بالقائم، لترتد إلى فيدي فالفيردي ليسدد كرة صاروخية ويهز الشباك عند الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال.

وأطلق كوريا تسديدة قوية أمسكها كورتوا عند الدقيقة 78، قبل أن يرتكب الحارس البلجيكي خطأ في التعامل مع كرة عرضية لتصل إلى هيرموسو ويقلص الفارق عند الدقيقة 83.