نجح الثنائي الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال والمصري طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد في تقديم مستويات مميزة مع ناديهما في أول 4 جولات من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان فييتو عاد إلى الهلال بعد نهاية إعارته مع نادي الشباب بالموسم الماضي، كما انضم حامد إلى الاتحاد في صيف 2022 قادمًا من الزمالك المصري.

ظهور مميز لـ فييتو وطارق حامد

وتنبأ جمهور الهلال برحيل فييتو لكن المدرب الأرجنتيني رامون دياز أعاد بريقه مع الهلال حيث سجل هدفين في أول 4 جولات لأزرق الرياض.

أما جمهور الاتحاد فكان طالب إدارة أنمار الحائلي بفسخ العقد مع حامد بسبب تدخلاته العنيفة في المباريات الودية التي خاضها الاتحاد في معسكره الإعدادي بالنمسا قبل انطلاق موسم 2022/2023 حيث توقعوا أنه سيُطرد من كل لقاء يشارك فيه مع الاتحاد بجانب تقدمه في السن، لكن لاعب الزمالك السابق نجح في تقديم مستوى فني مميز في أول 4 جولات مساهمًا في حصد العميد لـ 10 نقاط من أصل 12 نقطة.