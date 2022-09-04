مع بداية الأسبوع الثاني على انطلاق العام الدراسي الجديد، انتظمت العملية التعليمية، في جميع إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة.

وانتظم الطلاب والطالبات على مقاعد الدراسة، يحدوهم الأمل في مستقبل مشرق وواعد، لبناء هذا الوطن الغالي.

مهرجان عودة النجوم

وأعلنت إدارة تعليم الرياض مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من تعليم الرياض في مهرجان عودة النجوم الذي نظمته هيئة الترفية بالتعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية والذي أقيم في ملعب مرسول بارك.

أكثر من 100 طالب و طالبة من #تعليم_الرياض يشاركون في مهرجان عودة النجوم الذي نظمته هيئة الترفية بالتعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية والذي أقيم الخميس في ملعب مرسول بارك . pic.twitter.com/TAFI5cYxj7 — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) September 3, 2022

وبالأمس، نشرت قناة عين جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا.

وتعاد الدروس طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h

تفاصيل جداول دروس الحصص:

كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللصف الأول الثانوي، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع الثاني.

جداول دروس الأسبوع الثاني:

كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع الثاني، وللتربية الخاصة من الأسبوع الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h