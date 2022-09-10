كشف الأمن العام، تفاصيل وملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق.

جريمة طعن:

وتم القبض على مواطن طعن مقيمًا من الجنسيَّة السوريَّة إثر خلافٍ بينهما؛ ما أدى إلى وفاته.

كذلك تم إلقاء القبض على مقيمين اثنين من الجنسية اليمنية، ومقيم آخر من الجنسية السودانية شرعوا بالدخول إلى محل تجاري خلسة والاختباء داخله حتى خروج الموظفين وإغلاقه وسرقوا 26 جهازًا متنقلًا منه.

سطو مسلح:

وأيضًا تم القبض على مخالف لنظام الإقامة، ومواطنين اثنين بحوزتهم 128.5 جرام من مادتي الشبو والحشيش المخدر و194 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و16 هاتفًا متنقلًا وجهاز حاسوب.

وألقت الشرطة، أيضًا القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية سلبوا عملاء البنوك تحت تهديد الأسلحة البيضاء واستولوا على ما بحوزتهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.