كشفت المديرية العامة للأمن العام، عن تفاصيل عدد من الجرائم والإطاحة بالمتورطين في ارتكابها في عدد من مناطق المملكة.

مشاجرة جماعية:

وتفصيلًا: ألقت الجهات الأمنية في منطقة تبوك القبض على 7 مواطنين، بعد ظهورهم عبر مقطع فيديو في مشـاجرة بينهم، حيث تـوفّي أحدهم نتيجة إصـابته بأداة حـادة في رأسه.

وتم أيضًا القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة في منطقة القصيم؛ لقيامه بقطع أشجار وضبط بحوزته منشـار كهربائي وسـلاح نـاري وذخيرة، إضافة إلى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جازان؛ لقيامه بنقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من أبناء جنسيته.

مخالفون لنظام الإقامة:

وفي مكة المكرمة، قبضت الجهات الأمنية على 53 مخالفًا لنظامي الإقامة والحدود من جنسيات مختلفة بجدة؛ حيث قاموا بالعمل لحسابهم الخاص بغسل المركبات في الأماكن العامة، وأماكن المجمعات التجارية.

وتم أيضًا القبض على 4 مواطنين و3 مقيمين بجدة؛ لقيامهم بارتكاب حــوادث جنائية تمثّلت في: سرقة مركبات من مواقع مختلفة، وتركيب لوحات غير عائدة لها، واستخدامها في سرقة الكيابل الكهربائية.