كشف الأمن العام، تفاصيل عدد من الجرائم وملابسات القبض على المتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق على مستوى المملكة.

وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مواطن في الرياض ارتكب حـوادث جنائية، تمثلت في السطو على مرافق خاصة وسرقة ما تحويها.

وتم أيضًا القبض على مواطنين اثنين، ومجموعة من المقيمين من الماينمارية والباكستانية والبنجلاديشية في جدة، ارتكبوا حـوادث جنائية، تمثلت في سرقة المركبات.

جرائم سرقة:

كما تمكن رجال الأمن من القبض على مواطن في المجاردة، قام بنقل مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كما تم القبض على مواطنين اثنين في القريات، قاما بسرقة أجهزة إلكترونية من مرافق تعليمية.

سطو مسلح:

وتم أيضًا القبض على مواطن في بيش، قام بنقل 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كما تم إلقاء القبض على 6 مقيمين وامرأتين بالرياض، ارتكبوا حـوادث جنائية تمثلت في سطو الرجال على المنازل وسلب ما تحويه من مجوهرات وأجهزة إلكترونية ومقتنيات، فيما تمثل دور المرأتين في تصريف المسروقات.

وفي المدينة المنورة، ألقى الأمن القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا حـوادث نشل وضبط بحوزتهم مبالغ مالية.

وتم القبض على مقيمَين من الجنسية نفسها في جدة، بحوزتهما 480 جرامًا من مادة الشبو المخدر مخفية داخل مركبة يستقلانها.