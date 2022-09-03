انتهت مباراة التعاون ضد النصر، منذ قليل، بفوز صعب ومهم لـ التعاون بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة، وذلك في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

بعد العودة لتقنية الـVAR حكم اللقاء يلغي هدف التعاون الأول#التعاون_النصر#SSC pic.twitter.com/lb6YY4dYIE — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 3, 2022

وكانت المباراة بدأت بشكل هادئ بين الفريقين، دون وجود لأي فرصة خطيرة منهما.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وظلت الإثارة مستمرة بين الفريقين، حيث سجل الكاميروني لياندر تاوامبا هدفًا لـ سكري القصيم بالدقيقة الـ92، لكن الحكم البيروفي كيفن أورتيجا ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

هدددددف!⚽

د90+12" سميحان النابت يسجل الهدف الأول في دقائق المباراة الأخيرة

التعاون 1 × 0 النصر#التعاون_النصر#SSC pic.twitter.com/tlOoEjYrfL — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 3, 2022

التعاون يرفض الاستسلام أمام النصر:

ولكن رفض سميحان النابت الاستسلام، ليُسجل هدف الفوز لـ التعاون بالدقيقة الـ112 من عمر المباراة، ليخطف سكري القصيم الـ3 نقاط بشكل مثير.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 6 نقاط، بينما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط في ترتيب دوري روشن السعودي.