أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قبل قليل، عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي المقرر إقامته في مدينة أليكانتي الإسبانية.

معسكر أليكانتي الإعدادي للمونديال

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الأخضر بقيادة رينارد، مساء يوم السبت المقبل إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في العاصمة الرياض.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في أليكانتي خلال الفترة من 17 وحتى 27 من سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم 2022 الذي سينطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيلعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا يوم 27 من الشهر ذاته، على أن تُقام المواجهتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

قائمة الأخضر في المعسكر

وضمت قائمة الأخضر 26 لاعبًا في المعسكر، وهم؛ محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام وسعود عبدالحميد.

كما يتواجد كل من؛ أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان وهارون كمارا.