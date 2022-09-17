كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة نادي أتلتيكو مدريد غدًا الأحد في الدوري الإسباني.

وتُقام المباراة بين الريال والأتلتيكو غدًا في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” ميتروبوليتانو” معقل الأتلتيكو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

قائمة ريال مدريد لمواجهة الأتلتيكو

وستكون قائمة الريال مكونة من: “كورتوا، لونين ، لويس لوبيز في حراسة المرمى، كارفخال، أودريزولا، ألابا، فاييخو، ناتشو، رودريجير، ميندي، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، هازارد، أسينسيو، فينسيوس جونيور، ماريانو، رودريجو.

وفي سياق آخر، يواصل مهاجم المرينغي، الفرنسي كريم بنزيما غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، قبل مباراته المقبلة ضد أتلتيكو مدريد.

وتعرض بنزيما للإصابة خلال مباراة الريال ضد سيلتيك الإسكتلندي في دوري أبطال أوروبا، وأعلن المرينغي إصابته في وتر العضلية النصفية والإجهاد في العضلة الرباعية في فخذه الأيمن، ويتوقع عودته للمشاركة الشهر المقبل.

ويُعد الديربي المقبل هو السابع الذي يغيب عنه كريم بنزيما منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ونجح المرينغي في الفوز 5 مرات، فيما فاز أتلتيكو مدريد مرة واحدة.

ولم يشارك بنزيما في مباراتين بين الفريقين في الدوري الإسباني، الأولى موسم 2009/ 2010، وفاز بها المرينغي بنتيجة 3/2، والثانية موسم 2021/ 2022، وفاز بها أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

وفي كأس ملك إسبانيا، غاب بنزيما عن مباراة في ربع نهائي موسم 2010/ 2011، وفاز المرينغي بهدف نظيف، وأخرى في إياب نصف نهائي موسم 2013/ 2014، حسمها المرينغي بهدفين دون رد.

ولم يشارك المهاجم الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2014/ 2015، والتي فاز بها الريال بهدف دون رد، وأبعدته الإصابة عن كأس السوبر الإسباني موسم 2019/ 2020، والتي حسمها المرينغي بركلات الترجيح.