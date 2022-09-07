أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي أن بيان دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بمنصة نتفليكس NETFLIX، هو استكمال للحملة التي تقودها المملكة ضد التمادي الحاصل من بعض المنصات التي تبث أعمالًا لا تناسب المجتمع.

المستشار القانوني محمد الوهيبي لـ #الشارع_السعودي: البيان الخاص بمنصة "NETFLIX" استكمال للحملة التي تقودها المملكة ضد التمادي الحاصل من بعض المنصات التي تبث أعمالًا لا تناسب المجتمع. #قناة_السعودية pic.twitter.com/8hDkarKPi5 — قناة السعودية (@saudiatv) September 6, 2022

إنجازات المملكة

وأضاف الوهيبي في تصريحات لبرنامج “الشارع السعودي” المذاع على قناة “السعودية”، أن هذا البيان الذي صدر من قبل هيئات الإعلام المرئي والمسموع بدول مجلس التعاون الخليجي، يعد إنجازًا قادته المملكة عندما أصدرت بيانًا حول المحتوى المسيء والمخالف للشريعة الإسلامية والأعراف والعادات بالسعودية على منصة يوتيوب.

ولفت إلى أن البيان الثاني الجديد هو استكمال للحملة التي تقودها المملكة ضد كل من يسيء إلى المجتمع الخليجي عامة والمجتمع الإسلامي خاصة، حيث نجد الآن تماديًا من قبل بعض المنصات منها نتفليكس.

تحذير قبل العقوبات

وأكد أن هذا البيان جاء كتحذير قبل العقوبات والتي تشتمل على عدة أمور في نظام المملكة هي: حجب الموقع، ومنع تداول المنصة داخل البلاد وبالتالي سينعكس هذا بشكل كبير على المشتركين الذين لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن اشتراكاتهم والضرر الناتج عن الوقف.

وأشار إلى أن هناك فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، ويتم مضاعفتها في حال التكرار، لافتًا إلى أن منصة نتفليكس يمكن فرض عليها غرامات لأنه يتم تداولها داخل المملكة.

وتابع أن المملكة العربية السعودية الآن أصبحت منارة إعلامية بسواعد أبناء وبنات الوطن.