كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن أن قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق عقوبة المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد مخالف قانونيًّا.

#برا_18 | أحمد الشيخي – المستشار القانوني للبرنامج: إجراءات التحكيم في قضية حمدالله هو تحكيم معجل وليس عاديًا كما في قضية #كنو، وحسب المصادر لم يتم أخذ موافقة نادي #النصر على هذا الإجراء… وأعتقد هذا الإجراء غير صحيح قانونيًا.@ahmed9639

⁦#SSC pic.twitter.com/rjIew1ofA9 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 7, 2022

وقال الشيخي في تصريحات لبرنامج “برا الـ18” على قناة SSC: “ما فعله مركز التحكيم الرياضي مخالف قانونيًّا حول قرار تعليق عقوبة اللاعب المغربي، وحسب مصادري لم تؤخذ موافقة نادي النصر”.

وأضاف الشيخي: “مركز التحكيم الرياضي منح النصر 5 أيام فقط للرد على مذكرة الاستئناف الذي تقدم به نادي الاتحاد في قضية لاعبه المغربي”.

إجراءات التحكيم في قضية حمدالله سريعة !

وتابع الشيخي: “إجراءات التحكيم في قضية حمدالله كانت مُعجلة، وليست عادية كما كانت في قضية محمد كنو”.

وكان نادي الاتحاد أكد تلقيه، الأربعاء، خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق اللاعب المغربي بعد أن كان موقوفًا لمدة 4 أشهر، مما يحق له المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة.

وقبل تعليق العقوبة، كانت لجنة الاحتراف قد أعلنت عن إيقاف المهاجم المغربي لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد.

وجاءت عقوبات لجنة الاحتراف، بسبب شكوى النصر ضد حمدالله ومسؤولين اتحاديين، للتفاوض معه خلال سريان عقده، وقدمت تسجيلات تؤكد ذلك.