قانوني: لا يحق لـ اتحاد القدم الرفض

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وتحدث الرفاعي لـ برنامج “في المرمى” قائلًا: “رئيس غرفة النزاعات وهيئة التحكيم في مركز التحكيم الرياضي هو من يحدد أطراف النزاع، ولا يحق لأي طرف الامتناع عن ذلك”. وأضاف: “مركز التحكيم الرياضي هو أعلى سلطة قضائية في المملكة، اليوم سواء امتنع الاتحاد السعودي لكرة القدم أو أي نادٍ آخر فهم سوف يدخلون بقوة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي بأن يكونوا ممثلين في هذه القضية أو أي قضية”.
#أيمن_الرفاعي : رئيس غرفة النزاعات وهيئة التحكيم في #مركز_التحكيم_الرياضي هم من يحدد أطراف النزاع، ولا يحق لأي طرف الامتناع عن ذلك. #في_المرمى pic.twitter.com/dUP8Y8BiAq— العربية – في المرمى (@FilMarma) September 28, 2022