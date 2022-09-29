قانوني: لا يحق لـ اتحاد القدم الرفض

#أيمن_الرفاعي : رئيس غرفة النزاعات وهيئة التحكيم في #مركز_التحكيم_الرياضي هم من يحدد أطراف النزاع، ولا يحق لأي طرف الامتناع عن ذلك. #في_المرمى pic.twitter.com/dUP8Y8BiAq — العربية – في المرمى (@FilMarma) September 28, 2022

رد اتحاد القدم:

أكد المستشار القانوني أيمن الرفاعي أنه لا يحق لـ اتحاد القدم السعودي رفض الدخول طرفًا في قضية اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ضد ناديه السابق النصر.وتحدث الرفاعي لـ برنامج “في المرمى” قائلًا: “رئيس غرفة النزاعات وهيئة التحكيم في مركز التحكيم الرياضي هو من يحدد أطراف النزاع، ولا يحق لأي طرف الامتناع عن ذلك”. وأضاف: “مركز التحكيم الرياضي هو أعلى سلطة قضائية في المملكة، اليوم سواء امتنع الاتحاد السعودي لكرة القدم أو أي نادٍ آخر فهم سوف يدخلون بقوة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي بأن يكونوا ممثلين في هذه القضية أو أي قضية”.وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أكد على أن اتحاد القدم يرفض التعليق على قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد بعد قرار مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبته. وقال المسحل في حديث لـ برنامج “برا الـ18” على قناة SSC: “لا يمكن لاتحاد القدم التعليق بقضية اللاعب أو بقضية منظورة، ويجب احترام مرجع القانون وهو مركز التحكيم الرياضي السعودي”.