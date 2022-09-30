قانوني لـ شقيق كنو: سأثبت صحة الورقة البيضاء!

رسالة لـ شقيق كنو:

يبدو أن توابع حديث علاء كنو، شقيق اللاعب محمد كنو، عن توقيعه لنادي النصر وعدم علمه بقصة “الورقة البيضاء” لا تزال مستمرة، بعدما طلب القانوني فهد بارباع إثبات صحة الأمر. شقيق نجم الهلال كان تحدث في تصريحات تلفزيونية نصًّا قائلًا: “تم استدعائي إلى التحقيق في اللجنة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم وقدمت لهم إفادتي وقصة الورقة البيضاء لا تدخل العقل، واندهش ممن تبني هذه الراوية التي لا تمت للحقيقة بصلة، هي ورقة عادية تحفظ حق شقيقي”.فهد بارباع قال عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة: “أنا ما زلت عند رأيي وأطلب من شقيق نجم الهلال هنا وأمام الجميع منحي الفرصة لأقوم بإثبات صحة كلامي عن المستندات والورقة البيضاء، وإذا وافق أنا مستعد للإثبات، وإذا لم أُثبت سأعتذر له أمام الجميع”.وكان كنو وقع لنادي النصر يوم 6 يناير الماضي وفي الساعات الأولى من فجر 7 يناير أعلن الهلال تجديد عقده مع اللاعب ليتقدم النصر بعدها بشكوى ضد الثنائي، حيث تم إيقاف اللاعب 4 أشهر وحرمان الهلال من قيد الصفقات لفترتي انتقالات.