وجه القانوني الرياضي أحمد الأمير نقدًا لـ جراح الظفيري وكيل اللاعب عبدالرحمن غريب، بعد حديثه عن الأندية التي تقدمت بعروض للاعب.

وغرد الأمير عبر حسابه في “تويتر”: “كيف يكون هناك عرض رسمي وتقبله كوكيل واللاعب لم يدخل الفترة الحرة؟”.

عرض مثير !

وتابع: “هل نادي مالاجا الإسباني غير محترف ليرسل عرض رسمي للاعب دون أخذ موافقة ناديه.. الطريقة الصحيحة هي موافقة النادي ومن ثم أخذ موافقته وبعد ذلك إرسال العرض وهو ما حصل مع النصر”.

وكيل غريب يعلق:

وفي وقت سابق، أوضح وكيل عبدالرحمن غريب، مزيدًا من الكواليس حول رحيل اللاعب، حيث أكد أنه أقنع اللاعب بمغادرة النادي الأهلي، رغم رفض الإدارة، بسبب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

ويرى الظفيري أنه بهذه الخطوة أبرز نجومية اللاعب، لضمان المشاركة في كأس العالم 2022، كما يؤكد أن الأهلي لم يكن يملك الرؤية الفنية بشكل واضح، الأمر الذي دفعه لمطالبة غريب بعدم التجديد، ولكنه أصر على التجديد آنذاك.