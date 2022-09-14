ينتهي مع نهاية يوم غد الخميس القرار الوزاري الخاص بحظر العمل تحت أشعة الشمس.

وينص القرار الوزاري على أنه “حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص”، الذي بدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 15 يونيو الماضي.

تنظيم ساعات العمل:

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد منعت قبل 3 أشهر العمل تحت أشعة الشمس بدءاً من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة ٣ مساء.

كما دعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.