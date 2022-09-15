ينتهي اليوم الخميس قرار منع العمل تحت الأشعة الحمراء؛ والذي كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بدأت تطبيقه في 15 يونيو الماضي.

وقد استوجب القرار منع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 مساءً، من أجل سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص.

ويُشار إلى أن الوزارة قد أكدت التزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

تنظيم ساعات العمل

كما نبهت الوزارة أصحاب العمل بضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.