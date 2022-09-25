قميص الهلال هدية لـ نواف الخالدي

قدم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، هدية لحارس المرمى الكويتي نواف الخالدي خلال مباراة اعتزاله اليوم.
هدية لـ نواف الخالدي:
ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لفهد بن نافل وهو يمنح نواف الخالدي قميص الزعيم هدية له.
ومن جانبه، أعرب الخالدي خلال تصريحاته لـ”المواطن“، عن سعادته بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة اعتزاله أمام القادسية، مؤكدًا أنه فخر كبير له، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
فوز الهلال:
وانتهت مباراة الهلال ضد القادسية الكويتي التي أُقيمت على ملعب جابر الدولي في الكويت في اعتزال حارس المرمى نواف الخالدي، بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وتُعد مباراة اليوم تحضيرًا جيدًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي، يوم 2 أكتوبر المقبل، بمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الخامسة.