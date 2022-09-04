يترقب عشاق كرة القدم السعودية، اليوم مباراة الهلال والفتح وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين عن موسم 2022/2023.

توقيت مباراة الهلال والفتح

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتُنقل المباراة عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 SD.

وكان نادي الهلال فاز على الخليج والفيحاء في أول جولتين حاصدًا ست نقاط، بينما خسر الفتح من التعاون في الجولة الأولى وفاز على نادي الباطن بخماسية في الجولة الثانية.

قلق حول إصابة سالم الدوسري

وقبل مباراة الهلال والفتح، أثارت أنباء إصابة سالم الدوسري لاعب الهلال واحتمالية غيابه عن مواجهة نادي الزمالك المصري يوم الجمعة المقبلة في بطولة كأس سوبر لوسيل، الجدل لدى جماهير الهلال.

ويستعد الهلال لمواجهة الزمالك في ملعب ” لوسيل” الملعب الذي تُقام عليه المباراة الافتتاحية لـ مونديال قطر 2022 في الدوحة في نوفمبر المقبل.

وذكر فهد المفرج المدير التنفيذي لنادي الهلال في تصريحات إعلامية أن الدوسري بخير وسيكون جاهزًا لمواجهة نادي الزمالك مساء الجمعة القادمة، مضيفًا أن الفريق في أفضل جاهزية فنية لمواجهة نادي الفتح اليوم الأحد في دوري روشن السعودي، ثم مواجهة الزمالك في سوبر لوسيل.