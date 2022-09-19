تتجه أنظار العالم إلى لندن حاليًا حيث تودع بريطانيا أطول ملوكها حكمًا، الملكة إليزابيث الثانية، كما يجتمع العديد من زعماء العالم لحضور جنازتها الرسمية اليوم الاثنين.

وعلى إثر ذلك، سيتوقف جزء كبير من البلد، وستُغلق المتاجر أبوابها، وسيأخذ البريطانيون عطلة وستتوقف البلد كلها لوداع الملكة، علمًا بأن جنازتها هي أول جنازة رسمية تقام في المملكة المتحدة منذ وفاة رئيس الوزراء في زمن الحرب ونستون تشرشل في عام 1965.

جنازة مهيبة

نُعرف بريطانيا بأنها بلد التقاليد العريقة، واليوم تُنفذ تلك الطقوس بمهارة وإتقان شديدين ويبدأ الأمر بالتالي:

في الساعة 6.30 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة، انتهى ترسيم الملكة رسميًا، ووقف البريطانيون في طابور امتد لأميال.

بعد ذلك يتم تحميل نعش الملكة على عربة وتسير في موكب يتبعه الملك الجديد سيرًا على الأقدام برفقة كبار أعضاء العائلة المالكة.

تبدأ مراسم الجنازة نفسها التي يحضرها زعماء العالم وكبار الشخصيات الأجنبية وستتحدث رئيسة الوزراء ليز تراس، وغيرها من المسؤولين في خطابات قصيرة.

يتم نقل نعش الملكة إلى زاوية حديقة هايد بارك بلندن في موكب بقيادة أفراد من شرطة الخيالة الكندية الملكية والجيش وجهاز شرطة إيرلندا الشمالية.

بعد ذلك، تبدأ الرحلة الأخيرة، حيث يتجه النعش إلى قلعة وندسور، ثم يذيع التلفزيون البريطاني مراسم الجنازة من بعد ذلك، ثم يدخل النعش كنيسة سانت جورج بحضور نحو 800 ضيف.

سيزال تاج الدولة الإمبراطورية والصولجان من على نعش الملكة إليزابيث ليتم نقلهم لاحقًا إلى برج لندن حيث تُحفظ جواهر التاج.

في الساعة 7.30 مساءً، سيتم دفن خاص في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية، مكان دفن والد الملكة ووالدتها وأختها.

نقل رفات فيليب

سيتم نقل رفات زوج الملكة إليزابيث، الأمير فيليب، من القبو الملكي لتكون بجانبها.

من يحضر جنازة الملكة إليزابيث؟

من المتوقع أن ينضم حوالي 500 شخصًا من القادة والشخصيات البارزة من المملكة المتحدة ومن جميع أنحاء العالم إلى العائلة المالكة لحضور الجنازة في وستمنستر أبي، ومنهم ملوك وملكات بلجيكا والنرويج وهولندا وإسبانيا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وعلى الرغم من أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يكون هناك، إلا أنه سينوب عنه وفد صيني.

ويغيب فلاديمير بوتين وأي ممثل من روسيا عن الجنازة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: نحن ننظر إلى هذه المحاولة البريطانية لاستخدام مأساة وطنية لمست قلوب الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم لأغراض جيوسياسية لتصفية الحسابات مع بلادنا خلال أيام الحداد على أنها عمل غير أخلاقي.

كيف يمكن المشاهدة؟

تُعد جنازة الملكة إليزابيث حدثًا إخباريًا عالميًا ضخمًا، وستذيعه قناة الـ BBC، وهي متوفرة أيضًا على iPlayer عبر الإنترنت، كذلك ستعرض الجنازة قناة Sky News، وقناة ITV، وCNN وشبكة سي بي إس، وفوكس نيوز.