أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة مقدسية على هدم بركس (يبت جاهز) لها ذاتيًّا، في مدينة القدس المحتلة.



وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إن سلطات الاحتلال أجبرت عائلة درويش من بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة، على هدم (بركس) للمواشي ذاتيًّا، بحجة البناء بدون ترخيص”.

إصابات واعتقالات في رام الله:

وفي رام الله؛ أصيب عدد من المواطنين، مساء أمس الجمعة، واعتقل آخر، خلال مهاجمة المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي بلدة سنجل شمال شرق رام الله.

وقال الصحفي محمد غفري لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إن مجموعة من المستوطنين هاجموا المواطنين في الأراضي المهددة بالاستيلاء، وحطموا 6 مركبات، بحماية من قوات الاحتلال”.

وأكمل: “قوات الاحتلال أطلقت وابلًا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين في منطقة الرفيد شمال سنجل المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في اليد والقدم، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وثلاثة مواطنين بالاعتداء بالضرب بأعقاب البنادق، والعشرات بالاختناق”.