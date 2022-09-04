أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي إحدى العائلات على هدم منزلها في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت عائلة هادية، على هدم منزلها قسراً، في بلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضافت :”عائلة هادية هدمت منزلها بيدها، تفاديًا لدفع غرامات مالية وأجرة الهدم لبلدية الاحتلال”.

يذكر أن المنزل المذكور كان يقطنه 3 عائلات، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، علماً أنه قائم منذ 12 عاماً، وحاولت العائلة ترخيصه منذ سنوات.

هدم 9 آلاف مبنى فلسطيني

وقد أظهر تقرير أممي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت نحو 9 آلاف مبنى فلسطيني، وهجّرت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “أوتشا”، في تقرير نشره أمس السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 8 آلاف و 746 مبنى فلسطينيًا.

تهجير 13 ألف فلسطيني

وأضاف: “عمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطن فلسطيني، وألحقت أضراراً بنحو 152 ألفاً آخرين”.

وتابع “تسببت عمليات الهدم في حدوث أضرار بنحو ألف و559 منزلاً، والمباني المهدمة قد تكون سكنية، أو متعلقة بسبل العيش، أو مرتبطة بالخدمات، أو جزءاً من البنية التحتية”.

وأكمل: “هذه المعطيات تشمل مباني تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال بشكل مباشر، أو أجبرت أصحابها على ذلك”.

انتهاكات الاحتلال

يذكر أن شهر أغسطس الماضي شهد 35 عملية هدم، منها 11 عملية هدم قسري ذاتي في القدس المحتلة، وفقًا لتقرير صدر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة.

كما سلمت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي، (5) إخطارات هدم لمنازل في العيسوية وسلوان والولجة، وأخطرت بإزالة الإسفلت من طريق يصل بلدة مخماس بمقام وحديقة الدوير.