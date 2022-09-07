استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على السياج الفاصل شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بعض المزارعين من خلال إطلاق النار عليهم.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن جنود الاحتلال في الأبراج العسكرية الجاثمة على الحدود أطلقوا الرصاص الحي، صباح اليوم الأربعاء، صوب مجموعة من المزارعين وهم في أراضيهم الزراعية في بلدة خزاعة شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

استشهاد شاب في طوباس

وفي طوباس، استشهد الشاب يونس غسان تايه، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفارعة، جنوب طوباس.

وقالت وزارة الصحة، إن الشاب تايه (21 عاماً) استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة.

يذكر أن استشهاد الشاب جاء خلال اقتحام قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

إعاقة حركة المواطنين في اليامون

وفي جنين؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا وداهمت منزلين في اليامون.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عنان ناصر صلاح، أثناء مروره عن حاجز “دوتان” العسكري قرب بلدة يعبد جنوب جنين.

كما أعاقت قوات الاحتلال تنقل المواطنين في بلدة رمانة، بعد أن نصبت حاجزا عسكريا مفاجئا على مدخل القرية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.