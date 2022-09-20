سيّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي شاحنات محملة بمياه زمزم إلى منطقتي جازان ونجران، في لمسة وفاء ومحبة تجاه ما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات عظيمة لحماية بلاد الحرمين الشريفين ومقدراتها، بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية (92).

عرفان وتقدير:

ويأتي هذا التوجيه من السديس عرفانًا وتقديرًا لجنودنا المرابطين على الثغور والحصون الذين يدافعون عن الوطن وساكنيه، ومقدساته ومقدراته.

ودعا الشيخ السديس الله– عز وجل- أن ينصر جنودنا البواسل ويجزيهم خير الجزاء، ويسدد رميهم ويثبت أقدامهم ويدحر أعداءهم، وأن يجعل هذا الوطن آمنًا مطمئنًا من كل داء وبلاء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.