كشفت خبيرة روسية، أنه يمكن مقارنة خصائص البروكلي بخصائص لحم البقر وبيض الدجاج.

يتفوق على الخضروات

وحسب “روسيا اليوم”، أكدت الدكتورة ألكسندرا بوريغا، أخصائية الطب الرياضي، أن البروكلي يحتوي على فيتامينات PP و U وبيتا كاروتين، حيث يتفوق من هذه الناحية على بقية الخضروات.

كما أن البروكلي مصدر مهم للبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والصوديوم والحديد، إذ يحتوي على نسب منها تعادل الموجودة في القرنبيط. ولكن البروكلي يتفوق على القرنبيط باحتوائه على ضعف ما يحتويه القرنبيط من الأملاح المعدنية والبروتين.

تكوين الدم

ولفتت الأخصائية الروسية إلى أنه بفضل احتواء البروكلي على الكلوروفيل، يؤثر إيجابيا في تكوين الدم، والأحماض الأمينية التي يحتويها تجعله شبيها بلحم البقر من حيث تأثيره في الجسم، كما أنه يحتوي على الليسين والإيوليسين بنسب تعادل الموجودة في البيض.

كما أشارت إلى أن البروكلي يمنع زيادة الكوليسترول الضار في الجسم.