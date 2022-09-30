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يريد الزوار استكشاف الوجهات السياحية الناشئة

كأس العالم 2022 يمثل فرصة ذهبية للسعودية

2022-09-30 الساعة 3:27
كأس العالم 2022 يمثل فرصة ذهبية للسعودية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال موقع TravelPulse المعني بأمور السياحة والسفر إن كأس العالم 2022 المزمع عقده في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر في قطر، سيمثل فرصة ذهبية للسعودية في مجال السياحة تحديدًا. وتابع التقرير: سينزل مشجعو كرة القدم في الدوحة، قطر، للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، لكنهم يرغبون في تمديد رحلتهم والاستفادة من الوجهات السياحية النامية في الشرق الأوسط. وأضاف التقرير: أحد الخيارات الرائعة المتاحة حاليًا هو التوجه إلى السعودية وأن يكون الزائر من بين الزوار الجريئين الذين يكتشفون هذه البقعة السياحية الناشئة التي يأتي إليها المسافرون الأكثر تميزًا. كأس العالم 2022 يمثل فرصة ذهبية للسعودية - المواطن

خيارات لا تعد ولا تًحصى

وقال التقرير: بالنسبة لأولئك الذين يختارون زيارة السعودية، فإن هناك خيارات لا تعد ولا تحصى تنتظرهم، بدءًا من استكشاف العاصمة الرياض إلى زيارة المواقع الأثرية القديمة واستكشاف الواحات المورقة والقرى الساحلية. وأضاف الموقع السياحي الأمريكي: يمكن للزوار السفر من الرياض إلى مدينة جدة الساحلية واستكشاف بعض أفضل مناطق الجذب في المدينة بما في ذلك نافورة الملك فهد ومول البحر الأحمر ومسجد الرحمة وكورنيش جدة. كأس العالم 2022 يمثل فرصة ذهبية للسعودية وأردف: وللحصول على مسار رحلة بعيدًا عن المألوف، يمكن للزوار أن يتجهوا إلى أراضي الأحساء الخضراء، والتي تعد واحدة من أكبر الواحات الطبيعية في العالم وموقعها مدرج في قائمة اليونسكو. كما يمكن للمسافرين زيارة جبل القارة والاستمتاع بالمناظر الخلابة واستكشاف الكهوف المثيرة. سيكتشف الضيوف أيضًا مصنع الدوغة للفخار اليدوي ويمكنهم زيارة مسجد جواثا واستكشاف قصر إبراهيم الذي يعتبر تحفة معمارية، وكذلك سوق القيصرية أحد أقدم الأسواق في المملكة. كما يمكن الاستمتاع بقلعة المصمك والمتحف الوطني للمملكة والدرعية التاريخية وسوق الزل. كأس العالم 2022 يمثل فرصة ذهبية للسعودية
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