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#اليوم_الوطني_السعودي_92
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الرياضة
حصاد اليوم
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني

كأس المؤسس بطولة استثنائية حصدها الهلال

2022-09-23 الساعة 3:44
كأس المؤسس بطولة استثنائية حصدها الهلال
المواطن - الرياض

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تُعد بطولة كأس المؤسس هي مسابقة استثنائية في التاريخ، حيث أُقيمت مرة واحدة فقط، ونجح الهلال في التتويج باللقب.

كأس المؤسس

وأعادت الاحتفالات باليوم الوطني الـ92 إلى الأذهان بطولة كأس المؤسس التي أُقيمت مرة واحدة في موسم 1999/ 2000، وذلك بمناسبة الاحتفال على مرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية.
الهلال بطل كأس المؤسس
كأس البطولة
وشهدت البطولة التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشاركة الفرق المسجلة رسميًا آنذاك، حيث بدأت بالتصفيات، حتى وصلت إلى دور الـ16، ويُشارك بها فرق من الدوري السعودي الممتاز. وشارك في منافسات دور الـ16 من البطولة كل من؛ الهلال، الأهلي، الشباب، الاتفاق، الاتحاد، الرياض، النصر، الطائي، الأنصار، النجمة، الوحدة، الخليج، التعاون، الشعلة، المصيف وهجر.
كأس المؤسس
كأس البطولة

الهلال البطل

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي نصف النهائي، فيما صعد الأهلي بعدما حسم ديربي جدة لصالحه بنتيجة 4/3. ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس المؤسس، ليحصد النسخة الوحيدة من البطولة الاستثنائية.
الهلال بطل كاس المؤسس
جانب من تتويج الهلال
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