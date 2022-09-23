كأس المؤسس بطولة استثنائية حصدها الهلال

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#ذكريات_كروية | حضور جماهيري كبير ⚽️😍— قناة ذكريات 📺 (@Thikrayat_tv) September 23, 2022
#الهلال_الأهلي نهائي كأس المؤسس لعام 1420. 🌹 #قناة_ذكريات pic.twitter.com/alcRKFAYvX