أوضح البرازيلي كارلوس جونيور، لاعب نادي الشباب، على أن فريقه سينافس النصر والاتحاد والهلال بكل قوة في الموسم الحالي على كافة البطولات، بفضل العناصر التي يملكها الليث.

وتحدث جونيور لقنوات SSC قائلًا: “الليث في الموسم الحالي سيقاتل للتتويج بالبطولات والمدرب الإسباني فيسنتي مورينو يدربنا بكل قوة لكي نحقق ما نريد”.

وواصل كارلوس جونيور: “الليث هو الفريق الوحيد بالمملكة الذي يملك لاعبين محليين وأجانب على أعلى مستوى، والأجنبي مثل المحلي كلاهما رائعين”.

وحافظ نادي الشباب على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

الشباب في صدارة ترتيب دوري روشن:

الليث في المركز الأول برصيد 12 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 12 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 10 نقاط، النصر في المركز الرابع، الطائي في المركز الخامس برصيد تسع نقاط لكل منهما.

التعاون سادسًا برصيد 8 نقاط، ضمك سابعًا برصيد 7 نقاط، الرائد ثامنًا برصيد ست نقاط، الاتفاق تاسعًا برصيد 4 نقاط، أبها عاشرًا برصيد 4 نقاط.

الفتح في المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن برصيد 3 نقاط، الوحدة بالمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد نقطتين، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر بنقطة واحدة، الباطن في المركز السادس عشر والأخير برصيد صفر من النقاط.