جذب الفنان العراقي كاظم الساهر أنظار متابعيه، بعد نشره صورة له يفترش أرض المطار في طريقه إلى كاليفورنيا استعدادًا لإقامة حفلته الجديدة.

وعلق كاظم الساهر على صورته التي نشرها على حسابه الرسمي بـ انستجرام: “ألتقيكم في كاليفورنيا”.

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وكان الفنان العراقي قد نشر قبل أيام مقطع فيديو من حفلته الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أدى خلاله أغنيته الشهيرة “قولي أحبك” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كاظم الساهر في الولايات المتحدة

وقد أعلن كاظم الساهر عن مواعيد حفلاته الأربع التي سيحييها في الولايات المتحدة الأميركية، علمًا بأنه أقام اثنتين؛ لتبقى حفلةٌ في 2 سبتمبر المقبل، وأخرى في 4 من الشهر نفسه.

حفلات مميزة

وكان الفنان المشهور بـ “القيصر” قد أحيا حفلتين في مصر؛ الأولى في دار الأوبرا المصرية، والثانية في الساحل الشمالي، بعد غياب طال عدة سنوات؛ كما أقام حفلًا في عمَّان الأردنية، وبيروت اللبنانية، وإسطنبول التركية، وأستراليا، ومهرجان “الغناء بالفصحى” الذي أقيم في السعودية.