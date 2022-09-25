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كاكا: سعدت يوم مغادرتي لـ ريال مدريد

2022-09-25 الساعة 6:36
كاكا: سعدت يوم مغادرتي لـ ريال مدريد
المواطن - الرياض

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فاجأ البرازيلي كاكا نجم منتخب البرازيل ونادي ميلان الإيطالي السابق، جماهير ريال مدريد الإسباني بعدما أعلن أن يوم رحيله عن الريال كان أسعد يوم بالنسبة له. وكان النجم البرازيلي صاحب الـ40 عامًا انضم لصفوف الريال في صيف 2009 مقابل 70 مليون يورو قادمًا من ميلان، ولم ينجح في الظهور بالشكل المتوقع مع الريال تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو آنذاك لكثرة الإصابات ولقلة الدقائق التي شارك فيها.

كاكا يُعلق

وتحدث نجم ميلان السابق قائلًا: “أفضل ذكرياتي عن مدريد لحظة معينة؟ قد يبدو الأمر غريبًا لكنني أحتفظ باليوم الذي عرفتُ فيه أنني سأرحل لأنني تحدثت إلى فلورنتينو وأخبرني أنهم يرونني كمحترف عظيم فعل كل ما هو ممكن لتحقيق نتائج رائعة في مدريد لكن الإصابات والدقائق القليلة التي أعطاني إياها المدرب لم تسمح بذلك”.
كاكا
كاكا ورونالدو
وتابع النجم البرازيلي: ” سعدت للغاية بقرار رحيلي عن ريال مدريد، لا يمكنني التحدث بسوء عن الريال”. وكان كاكا اعتزل كرة القدم في عام 2017 بعد نهاية مشواره مع فريق أورلاندو سيتي الأمريكي.
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