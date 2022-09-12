نجح النجم الباراغوياني أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”، في استعادة بريقه سريعًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بعد عودته من الإصابة.

كاكو يتألق

وتعرض كاكو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الحزم، في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية منتصف شهر أغسطس.

وأشاد حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بانطلاقة اللاعب هذا الموسم، وقال: “العازف الباراغوياني بعد عودته من الإصابة.. كاكو صنع هدفين في الجولات الثلاث الأولى من دورينا”.

وصنع كاكو هدفين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقام بـ16 تمريرة ناجحة، ووصلت دقة تمريراته إلى 80%، ليحصل على إشادة كبيرة من الجماهير.

التعاون هذا الموسم

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم بشكل مميز، حيث فاز على الفتح بهدفين دون رد، والنصر بهدف نظيف، وتعادل إيجابيًا مع الفيحاء بنتيجة 1/1.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، قبل مباراته ضد ضمك ضمن منافسات الجولة الرابعة.