انضم كامل الموسى للعمل في الجهاز الفني الإداري بـ الأهلي، وذلك بعد اعتذاره عن استكمال عمله في غرفة فض المنازعات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كامل الموسى يعود لـ ناديه

وحقق الموسى العديد من البطولات مع الراقي أثناء وجوده مع الفريق الكروي الأول كلاعب، كما لعب مع المنتخب السعودي في 46 مباراة دولية.

وقدم رئيس المستشار القانوني فيصل بن عادل أبو خلف باسمه ونيابة عن أعضاء الغرفة الشكر والتقدير لـ الموسى على ما قدم من عمل في الغرفة خلال الفترة الماضية.

وتقوم إدارة الأهلي الجديد برئاسة وليد معاذ بإجراء العديد من الإصلاحات الإدارية بعد رحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي ورحيل موسى المحياني.