قال قصر باكنغهام إن كاميليا، زوجة الملك تشارلز الثالث، ستعرف الآن بعقيلة الملك أو الملكة القرينة Queen Consort، وذلك بعد انتقال الملكة إلى زوجها بعد وفاة أمه الملكة إليزابيث الثانية يوم أمس.

كاميليا دوقة كورنوال

والمعروف أن كاميليا هي دوقة كورنوال وهي عضوة في العائلة البريطانية المالكة. حصلت على لقبها عند زواجها بأمير ويلز تشارلز، في 9 أبريل عام 2005، والذي أصبح ملكًا لبريطانيا في 8 سبتمبر 2022 ، وهو الزواج الثاني لكليهما.

وعلى الرغم من أنها حصلت على لقب أميرة ويلز، إلا أنها كانت تستخدم لقب دوقة كورنوال، وهو اللقب الثانوي لزوجها آنذاك. وفي اسكتلندا، تُعرف باسم دوقة روثسي.

ولدت في 17 يوليو عام 1947، باسم كاميلا روزميري شاند، ونشأت في شرق ساسكس وساوث كنزنغتون في إنجلترا، وتعلمت في إنجلترا وسويسرا وفرنسا. وفي عام 1973، تزوجت كاميلا بضابط الجيش البريطاني أندرو باركر بولز، وأنجبت منه طفلين. وانتهى زواجهما بالطلاق في عام 1995.

تزوجت من الأمير تشارلز في 9 أبريل 2005 بعد قصة حب طويلة، وبعد الزواج أعطتها الملكة إليزابيث الثانية لقب دوقة كورنوال.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

وتوفيت يوم أمس الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عاما، بعد سبعين سنة في الحكم.

الملك تشارلز الثالث ينعي أمه

وقال ابنها الملك تشارلز الثالث إن “لحظة وفاة والدتي الحبيبة جلالة الملكة، من أكثر اللحظات حزنا لي ولكل أعضاء عائلتي”، وإن رحيلها سيترك “شعورا عميقا بالحزن” حول العالم.

ومن المقرر أن يعود الملك وعقيلته إلى لندن اليوم ، حيث من المتوقع أن يوجه خطابا إلى الأمة الجمعة.