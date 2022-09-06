توقع مركز طقس العرب أن تتأثر المملكة غدًا بكتلة هوائية أقل حرارة خاصة على شمال غرب المملكة.

كما توقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من القطاع الجنوبي الغربي للبلاد يوم غد الأربعاء.

توقعات طقس المملكة

وكان المركز توقع استمرار التقلبات الجوية وبشكل عشوائي متفرق على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن فرص الأمطار تشمل أجزاء محدودة من مُرتفعات جازان وعسير والباحة، فيما تتركز الاضطرابات الجوية على أجزاء عِدّة من منطقة مكة المكرمة وقد تشمل الطائف بإذن الله.

أمطار وسحب رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم، توقع هطول أمطار وتكون سحب رعدية، ورياح نشطة المثيرة للأتربة على منطقة جازان، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار التقرير إلى أن التنبيه يشمل مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، فيفا، وهروب، أحد المسارحة، والطوال، وصامطة، صبيا، وضمد، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.