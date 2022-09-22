شهدت منطقة عسير جنوب غرب المملكة، عددًا من الفعاليات الضخمة والمتنوعة، احتفالًا باليوم الوطني للمملكة الـ92.

مين حضر معنا في #صيف_أبها2022 واستمتع بيوم الحجاز والبادية؟! 🎉🎶#هذي_عسير_في_اليوم_الوطني92 pic.twitter.com/wg78qK9IJ6 — مهرجان صيف أبها | فوق الجبال (@AseerSeasons) September 21, 2022

رقص تراثي

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان صيف أبها، مقطع فيديو يوثق احتفالات عسير باليوم الوطني الـ 92، وذلك بحضور عدد كبير من المواطنين.

وقدمت عسير مجموعة متنوعة من الفعاليات تضمنت رقصًا تراثيًا وغناء وكرنفالات تدمج بين التقليدي والابتكار، وأكلات شعبية محلية بشكل مبدع وذلك للاحتفال باليوم الوطني.

احتفالات ضخمة

وشهدت المملكة انطلاق الاحتفال باليوم الوطني 92 الذي يحل يوم الجمعة المقبل، حيث يتم تقديم احتفالات ضخمة وعروض وفعاليات متنوعة.

ويأتي شعار اليوم الوطني السعودي لعام 1444هـ تحت عنوان”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.