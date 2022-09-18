أكد النجم البولندي الدولي غجيغوش كريتشوفياك أنه يتمنى التتويج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بلقب دوري روشن السعودي.

كريتشوفياك يتحدث عن تجربته مع الشباب:

ورد كريتشوفياك على سؤال “هل أنت نجم في السعودية؟”، خلال تصريحات نقلها الإعلامي سعيد الربيعي عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “أنا لا أتعامل معها بهذه الطريقة.. لقد جئت إلى هنا لألعب وأكون ناجحًا وأفوز بالدوري مع الشباب“.

وتابع النجم البولندي كريتشوفياك حديثه قائلًا: “طالما كنت أعطي الفريق كل شيء لم أكن أبدًا رجل استعراض على أرض الملعب من حيث الحيل الفنية أو الكعب لم تكن لعبتي أبدًا لطالما كنت منضبطًا”.

وأضاف: “أعتقد أن أي شخص يحتاج إلى الاقتناع بأن المناخ في الخليج العربي صعب، نحن نتدرب حاليًّا في درجات حرارة لا تقل عن 41 درجة مئوية إنه تحدٍّ كبير حقًّا أن تلعب في مثل هذه الظروف، واستغرق تأقلمي مع البيئة الجديدة بعض الوقت”.

وبشأن النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، قال كريتشوفياك: “تم إيقاف بانيغا خلال الأربع مباريات الأولى، ولكن عندما يعود، أدرك أنني لن أكون لاعبًا هجوميًّا لأنه يمثل ظاهرة كرة قدم حقيقية”.

الشباب يتألق:

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث يتصدر الترتيب بعد مرور 4 جولات برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال.