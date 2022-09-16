أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سعادته بتسجيل أول هدف في موسم 2022/2023 مع اليونايتد في شباك نادي شيريف تيراسبول المولدوفي في الدوري الأوروبي.

وقال رونالدو عبر “تويتر” : “سعيد بتسجيلي ومساعدة الفريق — 3 نقاط مهمة، أحسنتم يا شباب”.

إنجاز مميز لـ كريستيانو رونالدو

وكان النجم البرتغالي حقق رقمًا استثنائيًا بعد أن شارك أمام شيريف تيراسبول، حيث وصل النجم البرتغالي للهدف رقم 699 في مشواره مع الأندية المختلفة.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد أمام شيريف تيراسبول

وكان الإنجليزي جادون سانشو المبادر بالتسجيل لليونايتد في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وواصل اليونايتد ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر اللاعب رونالدو بالدقيقة الأربعين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة حافظ فريق اليونايتد على تقدمه بهدفين وحاول إضافة الهدف الثالث في أكثر من مناسبة ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد بثنائية.

وأصبح رصيد اليونايتد بعد الفوز 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن نادي شيريف تيراسبول، بينما المتصدر هو نادي ريال سوسيداد الإسباني برصيد ست نقاط.