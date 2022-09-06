علقت وزارة الصحة على مقطع الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي لموظـف يعمل فـي إحدى المنشـآت الصحية، والذي قام بتصوير مريضة أثناء زيارتها للمنشأة الصحية.

رفض تام لتلك الممارسات:

وأكدت الصحة على لسان متحدثها، الدكتور محمد العبدالعالي، رفضها التـام تجـاه هـذه الممارسات الخاطئة والمخالفـة لحقوق المرضـى، وأنها لن تتوانى في محاسبة المقصرين والمتهاونيـن بالأنظمة داخل المنشـآت الصحيـة؛ للحفاظ على حقوق المرضـى وخصوصيتهـم، وتقديم الخدمـة الصحية وفق السياسات الصحية.

كف يد الموظف:

وأصدرت الصحة قرارها بكف يد الموظف عن العمل، وجرى إيقافه مـن قبل الجهـات المختصة، وإحالته إلى النيابـة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت الوزارة حرصها على متابعة كل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيميـن بكافة المنشـآت الصحيـة انطلاقًا من مسـؤوليتها التنظيمية والإشـرافية.

والجدير بالذكر أن الرقم (937) يستقبل البلاغـات عن جميـع المخالفـات الصحية، والتي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.