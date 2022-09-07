نشرت أمانة الرياض، مقطع فيديو يوثق حملة شنتها على عمالة حولت منزلًا شعبيًّا إلى معمل للنجارة.

عمالة غير نظامية تحول منزلاً شعبيًا وسط #الرياض إلى معمل للنجارة وتصنيع مجسمات لحمل الذهب والمجوهرات.. صادرنا المواد المستخدمة، وضبطنا العمالة المخالفة بمشاركة 14 جهة حكومية.. pic.twitter.com/jyp0MWLNVN — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) September 6, 2022

تفاصيل الحملة:

وقالت الأمانة في تعليقها على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: في أحد أحياء وسط الرياض منزل شعبي حولته عمالة مخالفة إلى معمل للنجارة وتصنيع المجسمات الحاملة للذهب والمجوهرات.

كمين محكم:

وتابعت: “وفي كمين محكم من قبل غرفة العمليات المشتركة تمت الإطاحة بالعمالة غير النظامية ومصادرة المواد المستخدمة وإغلاق الموقع واستدعاء مالكه لمواجهة الجزاءات الرادعة”.