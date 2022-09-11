ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية طبيبة وافدة تقوم بعمليات الإجهاض، وذلك من خلال عيادة تديرها في أحد المجمعات الطبية الخاصة في وسط الرياض.

تفاصيل العملية:

وتلقت الصحة بلاغًا عن قيام طبيبة وافدة بعمليات الاجهاض، في مجمع طبي شهير، وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.

كما قامت فرق الالتزام بصحة الرياض بمفاوضة الطبيبة بهيئة متسوق سري على تنفيذ عملية إجهاض، وتم الاتفاق بمبلغ 8 آلاف ريال.

وباشرت فرق الالتزام في صحة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبط المخالفة المذكورة، وإحالة الطبيبة المخالفة ومساعدتها للنيابة، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف أو بإحداهما.

كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات مؤسسات الصحية الخاصة، حيث تم كذلك ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض.

تشديد من الصحة:

وأكدت الصحة على استمرار جولاتها الرقابية لما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق معايير سلامة المرضى.

ولفتت الصحة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية، مشيرة إلى أنها خصصت الرقم 937 لاستقبال البلاغات عن جميع المخالفات الصحية التي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.