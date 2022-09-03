تعتبر منطقة كوخ العسل في رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير، وجهة سياحية آسرة تجتذب السياح والزوار.

طبيعة مميزة لكوح العسل

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مكانة كوخ العسل الفريدة في رجال ألمع، وذلك بفضل الطبيعة الخلابة والتراث التاريخي ومئات العلب التي تحتوي على العسل الصافي الممتاز.

إقبال كثيف للمواطنين

كما رصد الفيديو، إقبال المواطنين الكثيف على كوخ العسل، واستمتاعهم بمشاهدة المكان وأجوائه والعسل الذي يحتويه، حيث يتواجد بإطلالة ساحرة وسط الطبيعة الجميلة برجال ألمع، كما يعكس خيرات البيئة وأصالة التراث، ليشكل وجهة سياحية للزوار.