وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، انفعال كويتية على عامل مصري داخل سوبر ماركت.

كويتية تنفعل على عامل مصري! pic.twitter.com/kxMgxTKav3 — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 19, 2022

وأظهر الفيديو المتداول قيام الكويتية بسب العامل بألفاظ خارجة والصراخ في وجهه، بينما يقف صامتًا ويبدو عليه الدهشة.

وحاول أحد الأشخاص تهدئة الفتاة الكويتية دون جدوى حيث أصرت على الصراخ في وجه العامل وتوجيه السب له.

تعليقات مستخدمي تويتر

وتفاعل مستخدمو تويتر على الفيديو بشكل كبير، وسخر العديد من الكويتية وحديثها، وكتبت ندى: “هذي واضح تستهبل”، وكتب حساب باسم سهم: “مستحيل تكون طبيعية لا تصرفات ولا صوت طبيعي”، وكتب حساب همس: “أحس إني الوحيدة اللي ما فهمت إيش جالسة تقول”.