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العالم
حصاد اليوم
تتضمن المجموعة الخاصة 300 قطعة ثمينة

كيت ميدلتون ترث أغلب مجوهرات الملكة إليزابيث 

2022-09-23 الساعة 6:58
كيت ميدلتون ترث أغلب مجوهرات الملكة إليزابيث 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت رئيسة تحرير مجلة Majesty المعنية بأمور العائلة المالكة البريطانية، إنغريد سيوارد: إن كاميلا باركر، زوجة الملك تشارلز الثالث، ستكون أول من يُعرض عليها ملابس ومجوهرات الملكة إليزابيث الشخصية، لكن كيت ميدلتون، أميرة ويلز، سيكون لها نصيب الأسد من المجوهرات الثمينة والفاخرة. ونقلت سيوارد عن مصادرها الخاصة في القصر أن المجوهرات الشخصية للملكة إليزابيث سيتم تسليمها لأفراد مختلفين من عائلتها، لكن أميرة ويلز، كيت ميدلتون، بصفتها ملكة المستقبل ستحصل على نصيب الأسد. كيت ميدلتون ترث أغلب مجوهرات الملكة إليزابيث  - المواطن ومن جهة أخرى، فإن بعض الأغراض مثل فستان زفاف الملكة الراحلة وعباءة التتويج والمعاطف والقبعات التي ارتدتها في حفلات الزفاف الملكية، سيتم حفظها باعتبارها قطعًا تاريخية ويشمل ذلك أيضًا القبعات وحقائب اليد. وأثارت متعلقات الملكة إليزابيث فضول الكثيرين لمعرفة مصيرها، لاسيما وأنها نادرًا ما شوهدت بنفس قطعة الملابس خلال فترة حكمها التي امتدت 70 عامًا مرتين، وهي بذلك تمتلك مجموعة كبيرة من خزانة الملابس والمجوهرات. كيت ميدلتون ترث أغلب مجوهرات الملكة إليزابيث  وتحافظ مجموعة القصور الملكية التاريخية على عدد من ملابس الملكة فيكتوريا والأميرة ديانا، وبالطبع فإن ملابس الملكة إليزابيث تحمل نفس القدر من الأهمية التاريخية والاهتمام. كيت ميدلتون ترث أغلب مجوهرات الملكة إليزابيث  - المواطن

جواهر التاج في عهدة الملك تشارلز:

وفي الوقت نفسه، فإن جواهر التاج يتولى مسؤوليتها الآن الملك تشارلز، وهي التي يتم تسليمها إلى الملوك البريطانيين منذ القرن السابع عشر، لكن جواهر المجموعة الشخصية للملكة يتم تقسيمها وفقًا لتسلسل هرمي متفق عليه. وفي البداية، تُعرض جميع أغراض الملكة على كاميلا باركر لتختار منها ما يناسبها، ثم تذهب البقية إلى أميرة ويلز، كيت ميدلتون، على أن يقوم كل فرد من عائلة الملكة باختيار قطعة خاصة لتكون إرثه العزيز.

مجوهرات الملكة إليزابيث:

وتمتلك الملكة 300 قطعة من المجوهرات الثمينة وتتضمن 98 بروشًا و46 عقدًا و34 زوجًا من الأقراط و15 خاتمًا و14 ساعة وغيرهم من المتعلقات الأخرى. كيت ميدلتون ترث أغلب مجوهرات الملكة إليزابيث  - المواطن
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