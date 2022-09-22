من منا لايعرف تطبيق مستعمل السعودي الشهير الذي بدأ رحلته عام 2002 كأول موقع سعودي وعربي للبيع عبر الإنترنت قبل أي موقع عربي أخر, كان السعوديون في ذلك الوقت يعرضون الأغراض التي يودون بيعها بشكل أسرع مثل السيارات المستعملة وجوالات النوكيا والسيمنس في ذلك الوقت والشقق والعقارات بالإضافة الى النياق والخرفان والطيور.

هذولا مستخدمين عرضوا سيارات واجهزة وأشياء يبون يبيعونها وباعوها 🚗📷📺📱⌚️💼 شوف الفيديو وجرب تبيع اي شي عندك

من هنا : https://t.co/tJI7HYGaHz pic.twitter.com/023COsGg8d — مستعمل 🇸🇦 (@mstaml_com) February 23, 2022

يقول عبدالله بن محمد الدوسري وهو أحد أقدم البائعين في تطبيق مستعمل: أنا عضو قديم صارلي 16 سنة ابيع واشتري في التطبيق والحمدلله حصلنا خير فيه ولو ماستفدنا مااستمرينا في مستعمل, السعوديين اليوم أصبحوا أكثر خبرة على الإنترنت واستغلوا خبرتهم وتعليمهم أصبحوا يعرضون خدماتهم الإبداعية ويستفيدون منها في الموقع للربح كالمصممين والرسامين وتوصيل المشاوير والبضائع بين المدن وتصميم المواقع الإلكتروني حتى أن مستعمل يساعد الأشخاص السعوديين الذين يبحثون عن وظائف في إيجاد الوظائف المتوفرة المعروضة من الشركات والمؤسسات.

اليوم تطبيق مستعمل الذي سجل فيه أكثر من 1,000,000 مليون بائع ومشتري داخل المملكة العربية السعودية مازال هو الخيار الأفضل للبيع والشراء عبر الإنترنت للسعوديين حيث أعطى التطبيق ثقة أكبر للمشتريين وجعل عملية بيع السلعة موثوقة بشكل أكبر من خلال ربط التطبيق بنظام ابشر الحكومي الذي من خلاله يتم توثيق عضويتك عبر التحقق من هويتك الوطنية أو الاقامة في نظام ابشر و برسالة من مركز المعلومات الوطني لتصبح عضوية الشخص موثوقة للتعامل معها.

الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق مستعمل الأستاذ: عبدالرحمن محمد بن شحبل يقول أن قوة تطبيق مستعمل هي أننا نجحنا في جذب الأشخاص الجادين اللي يشترون السلع من السيارات والأجهزة والعقارات سواء الجديدة أو المستعملة وبفضل من الله ربطنا مع نظام ابشر ونظام هيئة العقار جعل ثقة التعامل داخل التطبيق أكثر بالإضافة الى الأمان الداخلي لدينا في البرمجة وكشف اي عملية تحايل لاسمح الله وبحمدالله حققنا أول مليون شخص مسجل في التطبيق ونسعى للوصول بإذن الله الى المليون الثاني قريباً وماحنا بعيدين عنه.

بالنسبة لسوق السيارات المستعملة والجديدة المعروضة في تطبيق مستعمل يشهد ارتفاعاً كبيراً وحسب أخبار السيارات من المربع نت موقع السيارات الشهير فإن وكالات السيارات والمعارض في السعودية إضطرت لرفع أسعار السيارات الجديدة بسبب كثرة الطلب وقلة العرض مما أدى إلى توجه الأشخاص الى السيارات المستعملة والتي ايضاً ارتفعت اسعارها وانتعش سوقها بشكل كبير جداً كما أن سوق السيارات الصينية انتعش ايضاً وبدأت تظهر بشكل كبير في شوارع مدننا الرئيسية ولكن الكثير من المشترين كان يتشكي من قلة توفر قطع الغيار من الوكالة.

الجدير بالذكر أن تطبيق مستعمل يتوفر على أجهزة ابل iOS واندرويد وهواوي وحصل على إجمالي أكثر من 3.9 مليون تحميل على جميع الأجهزة ويمكنك تحميله الأن وعرض السلع التي تود بيعها. ( إضغط هنا لتحميل التطبيق على جوالك)