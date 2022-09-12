يعتبر تجلط الأوردة العميقة في الأطراف السفلى مرضًا خطيرًا، يصاحبه تكون جلطات دموية في أوردة الساق والفخذين والحوض.

نصائح للوقاية من تجلد الأوردة:

وقدم الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني بعض النصائح للوقاية من هذا المرض:

– التخلي عن العادات السيئة.

– ممارسة التمارين الرياضية في نمط الحياة الخامل.

– عدم ارتداء الملابس الضيقة.

– ارتداء ملابس ضاغطة.

– الانتباه إلى الوزن.

وقال: “في الواقع، فقط معرفة عوامل الخطر يمكن أن يمنع تجلط الأوردة العميقة. ويعتبر الخمول من عوامل نشوء الجلطات الدموية”.

مراجعة الأخصائي:

وأكد مياسنيكوف، أنه عند الاشتباه بتجلط الدم، يجب فورا مراجعة الطبيب الأخصائي، لكي يصف الدواء المطلوب والجرعة اليومية، التي تساعد على تخفيف كثافة الدم، وهذه الأدوية توصف على شكل حقن أو أقراص تؤخذ عن طريق الفم.

واضاف أنه إذا كان سبب تجلط الدم معروفًا توصف أدوية منع تجلط الدم، ويجب على المريض تعاطيها لمدة 3- 6 أشهر.