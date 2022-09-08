كشف خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق، أن العرب استخدموا لغة الأرقام في حساباتهم، لأنها الأكثر صدقًا والأقرب إقناعًا في عالم الكونية.

تسمية العرب لأيام الأسبوع

وأوضح الزعاق خلال فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، الطريقة التي سمى بها العرب أيام الأسبوع، قائلًا إن الأسبوع مأخوذ من السبعة، والأحد من الأول، والاثنين من رقم 2، والثلاثاء من 3، والأربعاء من 4، والخميس من رقم 5.

وأضاف “فيما سُمي الجمعة لأن العرب يجتمعون فيه بعد عناء تعب الأسبوع، أما السبت من السبات والراحة فهو يوم إجازة”.

التقديس للأجرام والآلهة

ولفت إلى أن شعوب الأرض الأخرى أسماؤهم مبنية على التقديس للأجرام السماوية والألهة، فالسبت “”saturday من ستور ألهة الزراعة، والأحد “”sunday مأخوذ من يوم الشمس المقدس، والاثنين “Monday” مأخوذ من يوم القمر المقدس.